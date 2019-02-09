2019/02/09 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات, على رفضه التام لحضور مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط, فيما اعتبر أن أي لقاءات لمسؤولي الحكومة مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يشكل طعنة في الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه.وقال عريقات في تغريدات على موقعه في “تويتر” : ‘لم ولن نفوض أحداً بالتفاوض نيابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عريقات: أي لقاء حكومي مع نتنياهو يشكل طعنة في الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه alansaar.

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