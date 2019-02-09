2019/02/09 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم، السبت، (9 شباط 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).