اتحاد الكرة يسمي مدربي منتخبات الفئات العمرية استعداداً للاستحقاقات المقبلة

2019/02/09 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، تسمية مدربي منتخبات الفئات العمرية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.وقال مصدر بالاتحاد، إن “لجنة المنتخبات ستعقد اجتماعها يوم

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