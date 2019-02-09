أطفال مرضى بمتلازمة داون والثلاسيميا وذوي الإعاقة يجمعون مكوّنات بعشيقة مع بعضهم البعض

2019/02/09 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24- جميل الجميل ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقام مركز شباب بعشيقة لمنع النزاع نشاطا للأطفال المرضى بمتلازمة داون والثلاسيميا وذوي الإعاقة من كافة مكونات بعشيقة ، إستمرّ النشاط اليوم الأول جلب خمسة وعشرون طفلا ليرسموا لوحات تعبّر عن السلام والتعايش السلمي بين المكونات.وإستمرّ النشاط هذا من العاشرة صباحا حتى الخامسة […]

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