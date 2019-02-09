لبناني يضرم النار في نفسه لعجزه عن تسديد أقساط مدرسة ابنته

2019/02/09 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم مواطن لبناني يدعى جورج زريق على حرق نفسه في باحة مدرسة خاصة ببلدة بتكفين بمنطقة الكورة شمال لبنان، لعجزه عن دفع قسط مدرسة أولاده، واحتجاجاً على رفض إدارة المدرسة إعطاءه إفادة مدرسية لنقل ابنته منها، قبل دفعه كامل الأقساط المستحقة عليه.

وكان الراحل ينوي نقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها إلى مدرسة رسمية، بسبب سوء وضعه المادي وتراكم الأقساط المدرسية المتوجبة عليه.ومن المعروف أن تكاليف المدارس الرسمية في لبنان تقتصر على رسوم التسجيل بينما تعتبر المدارس الخاصة أغلى من الرسمية بأضعاف.وسارع فريق إنقاذ لنقله إلى المستشفى للعلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة، بسبب الحروق التي أصابت نسبة 80% من جسده.انتهى ..



م ف

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