التخطيط النيابية : الحكومة أرسلت 40 قانوناً للبرلمان خلال الأيام الماضية

2019/02/09 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية عن إرسال

الحكومة نحو أربعين قانوناً الى مجلس النواب من اجل تشريعه خلال

الفصل التشريعي المقبل.



عضو اللجنة النائب رائد فهمي أوضح أن أبرز

القوانين هي مجلس قانون الاتحادي والتقاعد والمرور وغيرها من

القوانين التي تمس المواطن فضلاً عن التشريعات التي تسهم في تقوية

الاداء الرقابي للحكومة ، واشار إلى أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد

تمرير جملة من القوانين العالقة بالتعاون من السلطة التنفيذية من

اجل دعم تنفيذ برنامج الحكومة.

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