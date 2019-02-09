مصرف الرافدين في البغدادي

2019/02/09 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت ،عن اعادة فتاح فرعه في ناحية

البغدادي بقضاء هيت في محافظة الانبار لتقديم خدماته المصرفية للزبائن

.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه: تم فتح فرع المصرف في

البغدادي بحضور ممثلين عن المصرف وعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر في

المحافظة بعد عودة الاستقرار الأمني للمحافظة".



وأشار إلى إن" افتتاح

الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية مما سيخفف كثيراً

عن أعباء الموظفين والمتقاعدين والمواطنين في المحافظة كما انه سيوفر

السيولة النقدية وتنفيذ كافة المعاملات المالية الأخرى ".

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