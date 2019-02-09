من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.. كلوب يدعو لاعبي ليفربول للقتال

2019/02/09 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لاعبي فريقه للقتال بكل ذرة في أجسامهم، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال كلوب للصحافيين قبل

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