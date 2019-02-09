نائبة تدعو لتشريع قوانين تضمن حماية الطفولة

2019/02/09 | 11:32

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(المستقلة)..



دعت النائبة عن محافظة بابل مها الجنابي الى وضع معالجات سريعة لمواجهة تصاعد العنف ضد الأطفال في العراق.

وقالت الجنابي لـ(المستقلة) شهدت حالات العنف ضد الاطفال زيادة ملحوظة في السنوات الماضية في العراق، وكان آخرها الحادثة الوحشية ضد الطفلة رهف من قبل ذويها، ما يدعو اصحاب القرار في البلد وفي مقدمتهم اعضاء مجلس النواب الاسراع بتشريع قوانين واجراءات نضمن من خلالها حماية الطفولة من التعنيف وتوفير بيئة امنة لهم نضمن انشاء جيل واعي سليم .

واشارت الى ان الحادثة الوحشية ضد الطفلة رهف تعكس وجود قصور في القوانين والاجراءات التي تحمي الطفولة، مما يتطلب من الدولة بكامل مؤسساتها لوضع معالجات سريعة لتلك الحالات السلبية والتي لها تأثير كبير على اطفالنا.

وشددت الجنابي على ان الامر يتطلب القيام بحملة وطنية تثقيفية موجهة للاسر العراقية تبين مدى خطورة استخدام العنف ضد ابناءهم الصغار ومالها من تأثيرات نفسية وجسدية بليغة عليهم وعلى مستقبلهم .

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