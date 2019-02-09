39 قتيلا و27 مصابا بسبب الخمور في الهند

2019/02/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الشرطة الهندية، إن 39 شخصا لقوا حتفهم، وإن 27 آخرين أصيبوا بالمرض، بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في عدة قرى بشمال الهند.

قال أشوك كومار، وهو ضابط بارز بالشرطة، إن 26 شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية اوتار براديش على بعد 306 كيلومترات شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية اوتاراخاند المجاورة.

قال كومار، إن الضحايا استهلكوا الخمور في أثناء احتفال تقليدي.

وألقت الشرطة القبض على 8 من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة، في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسؤولا بينهم 12 من الشرطة.

وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعد بشكل غير مشروع شائعة في الهند، لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة.

وتعد الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبا ما يضاف لها موادا كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها.

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