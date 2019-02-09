ناشطون و مهاجرين : طرق الهجرة الغير شرعية خطر كبير، اتخذه الايزيديين مجبرين

2019/02/09 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم الايزيديين بنزوحهم من شنگال/سنجار مستمرون في الإنتشار في جميع انحاء العالم حيث ادى النزوح و الاوضاع الامنية و السياسية الغير مستقرة في مناطقهم الى اللجوء للهجرة سواء كانت بطرق شرعية عبر المنظمات الدولية او من خلال الطرق الغير شرعية التي يهجر من خلالها الشعوب من الكثير من البلدان العالمية باحثين […]

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