البيئة تنذر شركة نفطية لمخالفتها الضوابط البيئية في ميسان

2019/02/09 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنذرت وزارة الصحة والبيئة احدى الشركات النفطية العاملة في حقل حلفاية بمحافظة ميسان وذلك لعدم التزامها بالضوابط البيئية.

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