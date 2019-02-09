السجناء السياسيين في ذي قار تعلن عن وجبة جديدة من المشمولين بقانونها

2019/02/09 | 11:38

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين اليوم عن شمول وجبة جديدة بقانون المؤسسة في محافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين اليوم عن شمول وجبة جديدة بقانون المؤسسة في محافظة ذي قار .و وفقا لبيان صادر من مؤسسة السجناء السياسيين حصلت لشبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، ان المؤسسة شملت (19) بين معتقل وسجين ضمن الوجبة الـ 23 من قانون المؤسسة .ودعا البيان المدرجة اسمائهم ضمن الوجبة الجديدة الى مراجعة مديرية السجناء في ذي قار لاكمال اجراءات التقديم.احمد شناوة سفين كسارجبار حسين نايفحسن مجيد جخير روضانحسنه علي خابطحسين خميس عيسى حميد ناصر حسين خضير عوير جردرياض دوشان هاني

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