الأمم المتحدة : أزلنا 17 الف قنبلة وحزام ناسف من العراق

2019/02/09 | 11:39

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بغداد- العراق اليوم:

كشف خبراء الأمم المتحدة ان منظمتهم تمكنت خلال عام 2018 من ازالة ما يقرب من 17 الف قنبلة وحزام نا...





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