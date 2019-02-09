أي مهزلة هذه... عبد المهدي يضطر لتفصيل (وزارة) على مقاس الفياض !

2019/02/09 | 11:39

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بغداد- العراق اليوم:

هناك مثل شعبي عراقي شهير، يمكن أن يختزل ما يحدث الآن في ملف الفياض الذي حير الألباب، وأسال الكثير ...





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