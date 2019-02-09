صحيفة: أميركا ترشي نوابا لمنع تمرير قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق

2019/02/09 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية، السبت، عن وجود ضغوط اميركية على بعض النواب لمنع تمرير قانون اخراج القوات الاميركية من العراق، فيما ذكر مصدر مطلع انه لم يتمّ بعد اتخاذ قرار قاطع باستقرار القوات الأميركية المنسحبة من سوريا في العراق.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان “هناك ضغوطا من واشنطن وخاصة بعد زيارة وزير ...

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