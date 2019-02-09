النفط يرتفع مع تفاؤل تسوية الازمة التجارية بين أمريكا والصين

2019/02/09 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط، اليوم السبت، مع تفاؤل تسوية الازمة التجارية بين أمريكا والصين.وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا او 0,75% لتسجل عند التسوية 62.09 دولاراً للبرميل.

فيما أنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 6 سنتات او ما يعادل 0,11% لتبلغ عند التسوية 52.70 دولاراً للبرميل.

ولقيت السوف دفعة بعد أنباء بأن الولايات المتحدة والصين ربما ما زال بمقدورهما الوفاء بمهلة تنتهي في أول مارس آذار لتسوية بعض القضايا في نزاعهما التجاري.انتهى/س

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