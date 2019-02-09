من ملف الإعمار.. عجلة الحياة في أيمن الموصل تدور عبر 17 مشروعا صناعيا وخدميا

2019/02/09 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس منحت مديرية بيئة محافظة نينوى، السبت، 17 موافقة بيئية لعدد من المشاريع والانشطة المختلفة في المحافظة بسبب التزام تلك الشاريع بالمحددات التي وضعتها الوزارة .وقالت مدير بيئة نينوى خالدة محمود صالح في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (9 شباط 2019)، ” إن المديرية منحت الموافقات البيئية لتلك المشاريع بعد إجراء […]

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