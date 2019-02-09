2019/02/09 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الهجرة والمهجرين : تغلق مخيم نزراوا في ناحية ليلان بمحافظة كركوك

09/02/2019 11:43:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن عودة 402 نازح من مخيم نزراوا التابع الى ناحية ليلان بمحافظة كركوك الى مناطق سكناهم المحررة من قبضة داعش الارهابية في قضاء الحويجة.

وذكر بيان لمدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فريق عمل الوزارة في كركوك قام بنقل النازحين من مخيم نزراوا بحافلات خصصتها الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل لنقلهم الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء الحويجة فضلا عن توزيع مساعدات غذائية بينهم".

وأضاف نوروز أن "العائدين هم آخر الأسر التي كانت قاطنة في مخيم نزراوا فأغلق المخيم بعد عودتهم".

واكد أن "المخيمات في المحافظة ستشهد في القادم من الأيام عودة أغلب الأسر النازحة الى مناطق سكناها الأصلية المحررة".

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