المالية تدعو الوزارات وممثلي المحافظات لاستلام نسخة من موازنة 2019

2019/02/09 | 11:52

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بغداد اليوم-بغداد

دعت وزارة المالية، السبت، 09 شباط، 2019، الوزارات وممثلي المحافظات لاستلام نسخة من موازنة 2019.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تدعوا وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، ممثلي الوزارات، المحافظات ومجالسها، والجهات الغير مرتبطة بوزارة، مراجعة وزارة المالية لإستلام نسخة من قانون الموازنه المعدل والمصادق عليه، وتعليمات تنفيذ القانون من دائرة الموازنه، بدءا من يوم الاثنين القادم والأيام التي تليه من الأسبوع".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق، الاثنين (4 شباط 2019)، على قانون الموازنة المالية لعام 2019، وفيما أشاد بـ"الجهود التي اسهمت في اعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او بمجلس النواب"، فقد أكد "ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار"

وصوت مجلس النواب، صباح الخميس (24 كانون الثاني 2019)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019.‏

بدء اجتماع الوطني الكردستاني لتسمية مرشحيه لمناصب الاقليم وكركوك

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بغداد اليوم - كركوك

قال محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، السبت، 09 شباط، 2019، إنه لم يتم ابلاغه بأي اتفاق بشأن إعادة قوات البيشمركة للمحافظة.

وذكر الجبوري في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أنه: "لم نبلغ باي اتفاق بشأن عودة البيشمركة الى

بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم خماط، السبت (9 شباط 2019)، أن تحالفي الفتح وسائرون اجتمعوا نتيجة وجود مشتركات بينهما ومن اهمها رفض الوجود الامريكي في العراق.

وقال خماط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدم تبليغ الحكمة

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