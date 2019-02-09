الجبوري يدعو تشكيل لجنة للحوار بين المكونات في كركوك: المحافظة تسير بالطريق الصحيح

2019/02/09 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري يوم السبت الى تشكيل لجنة للحوار بين المكونات بالمحافظة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده مع المجلس العربي الذي ينتمي له "ندعو جميع الاطراف في المحافظة الى الحوار لحل اي خلافات لأن كركوك تسير في الطريق الصحيح".

واضاف "نحتاج الى عودة النازحين وتوفير الخدمات لسكان المحافظة بعيدا عن التجاذبات السياسية".

وعن توفير الطاقة الكهربائية في المحافظة قال الجبوري ان "ادارة كركوك فتحت قنوات للحوار مع اقليم كوردستان لكي يزود المستثمر بالنسبة المتفق عليها بين الجانبين".

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