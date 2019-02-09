عراقيون يمارسون الرياضة عقب صلاة الفجر

2019/02/09 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يمارس مصلون في مسجد بمدينة حلبجة العراقية الرياضة عقب صلاة الفجر، تطبيقا لقول النبي محمد عليه واله الصلاة والسلام "المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف".

واطلق مسجد بهشت (الجنة) في مدينة حلبجة العراقية خطوة جديدة من نوعها لتشجيع المصلين على الاهتمام بصحتهم.وبدأ إمام المسجد "مهريبان حماة سعيد" خطوته التي أحدثت صدى واسعا تجاوز حدود العراق، بالحديث مع المصلين والحصول على موافقتهم، ومساعدة اثنين من مدربي التمارين الرياضية.وكانت التمارين في البداية عبارة عن أنشطة إحماء خفيفة، وتدريجيا بدأ المدربان زيادة الحركات.وعقب أداء الصلاة يصطف المصلون أمام المدرب، ويبدأون تمارينهم في أجواء تغلب عليها الحماسة.

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