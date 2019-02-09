بالصور .. المرقد العلوي المطهر يكتظ بجموع الزائرين في ذكرى شهادة السيدة الزهراء {ع}

2019/02/09 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف: الفرات نيوز} شهدت العتبة العلوية المقدسة توافد آلاف الزائرين المعزين بذكرى شهادة البضعة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام طيلة أيام الأسبوع الماضي إذ بلغت ذروة أعداد الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين عليه السلام اليوم السبت الثالث من شهر جمادي الآخرة.

واستقبلت العتبة العلوية المقدسة بحسب بيان لاعلام العتبة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم مواكب العزاء وآلالاف من الزائرين منذ الصباح الباكر لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام لتقديم العزاء والمواساة بهذه الذكرى الأليمة على قلوب المؤمنين وسط أجواء ملؤها الحزن والأسى, وشهدت العتبة استنفارا تاماً لكل إمكاناتها وجهودها لتقديم الخدمات اللازمة لحشود الزائرين.وباشرت كوادر العتبة العلوية المقدسة منذ أيام عدة بتوشيح أركان الحرم العلوي المطهر بالسواد ورفع راية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام فوق القبة الطاهرة إيذانا ببدء أسبوع الحزن بمصاب بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.



وهيأت العتبة جميع الخدمات من أجل إقامة مراسم العزاء بانسيابية تامة من خلال إعداد خطة خاصة بهذه الزيارة تم تنفيذها من خلال الاقسام المختصة بإقامة المراسم ومنها قسم الخدمات وقسم المتطوعين وقسم العلاقات العامة وقسم الشؤون الدينية وهيأة المواكب في العتبة العلوية المقدسة فضلا عن بقية أقسام العتبة المقدسة المتمثلة بأقسام الإعلام والصيانة الهندسية ومضيف العتبة العلوية المقدسة وغيرها من الأقسام الأخرى التابعة لها.



وشهدت أروقة العتبة العلوية المقدسة إحياء ذكرى شهادة السيدة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام من خلال تنفيذ برنامج الأسبوع الفاطمي المتضمن إقامة مراسم العزاء واستقبال الجموع المعزية ومواكب الزائرين من جميع محافظات العراق والعالم الاسلامي.انتهى

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