2019/02/09 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشفت صحيفة الديلي تليغراف البريطانية، السبت، عن وجود أدلة مباشرة جديدة تؤكد ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحافي والمعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول.وذكرت الصحيفة في تقرير, إنه “حتى لو نجحت السعودية في تجاوز ملف اغتيال خاشقجي ، فإنها لازالت تواجه في الوقت نفسه ملف الاتهامات الخاصة باعتقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أدلة مباشرة على ضلوع محمد بن سلمان بقتل خاشقجي alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أدلة مباشرة على ضلوع محمد بن سلمان بقتل خاشقجي) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أدلة مباشرة على ضلوع محمد بن سلمان بقتل خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).