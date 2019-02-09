اعادة تأهيل ساحة الاحتفالات و مسرح المنصور في بغداد !

2019/02/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد عن المباشرة بتطوير مقتربات مسرح المنصور في

ساحة الاحتفالات.



وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان "امانة بغداد

اطلقت حملة كبرى لاعادة تأهيل وتطوير مقتربات مسرح المنصور في ساحة

الاحتفالات عبر رفع النفايات والانقاض والاعمال الزراعية وصيانة

الشوارع المحيطة والقالب الجانبي.



واضافت ان "الدوائر التي تشارك بهذه

الحملة هي بلديات /الشعلة والكاظمية والاعظمية والكرادة ودوائر

المتنزهات والتشجير والوحدات الانتاجية وبلدية المنطقة الخضراء وطريق

المطار قسم الطرق السريعة / لانجاز الاعمال في اسرع وقت ممكن .

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