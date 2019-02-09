توجيه إنذار لشركة بتروجاينا لمخالفتها الضوابط البيئية

2019/02/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، إنذارها لشركة بتروجاينا العاملة في حقل حلفاية النفطي الواقع بمحافظة ميسان وذلك لعدم التزامها بتقرير الأثر البيئي الذي وضعته

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