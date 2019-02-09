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صندوق اسكان عوائل الشهداء يسكن عشرات الاسر بجهود ذاتية

تقارير الغدير

صندوق اسكان عوائل الشهداء يسكن عشرات الاسر بجهود ذاتية

السبت 9 فبراير 2019 - 11:32

صندوق اسكان عوائل الشهداء يسكن عشرات الاسر بجهود ذاتية .

تقرير ..



عباس المولى

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