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الجيش الإيراني يعلن رصد جميع القواعد الأميركية في المنطقة

العالم الاسلامي ايران

الجيش الإيراني يعلن رصد جميع القواعد الأميركية في المنطقة

السبت 9 فبراير 2019 - 11:31

الجيش الايراني

اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد احمد رضا بوردستان، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الايرانية ترصد جميع القواعد الاميركية في المنطقة ولن تُباغَت.

وقال بوردستان في تصريح صحفي، إن "القوات المسلحة الايرانية حددت جميع التحركات الداخلية والاقليمية والعالمية وترصد بدقة كل تحركات السفن الحربية الموجودة في الخليج الفارسي".وأضاف أن "ايران اثبتت على مدى الاعوام الاربعين الماضية بانها لم تعتد على اي بلد وان قدراتها الدفاعية هي للدفاع عن حياض الجمهورية الاسلامية".واشار الى ان "اميركا وللهيمنة مرة اخرى على ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية حاكت الكثير من المؤامرات سواء الحرب الاقتصادية او الاغتيالات او زعزعة الامن او الحرب المفروضة او التواجد العسكري في المنطقة والان لجات الى الحرب المركبة وذلك من خلال فرض الضغوط على البلاد على عدة اصعدة وهي الاقتصادية والنفسية والناعمة الا ان مقاومة ويقظة الشعب ستحبط هذه المؤامرة".وبين بوردستان أنه "رغم هزيمة داعش في سوريا والعراق ولكن لا ينبغي ابدا ان نتصور بان داعش قد انتهى في العالم بل ان اميركا لا تسمح بالقضاء عليه"، مشيرا إلى أنه "وفقا لاحدث المعلومات قامت اميركا بنشر اكثر من 6 الاف عنصر من داعش في افغانستان وتعمل على تقويتهم كل يوم لاستخدامهم اداة للضغط على ايران والصين".



انتهى...س ح

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