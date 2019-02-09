الاعتمادية الزراعية

2019/02/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملكية الزراعية في المرحلة الاقطاعية (قبل 1958) كانت مرهونة بيد عوائل معروفة كما فصّلها جورج حنا في كتابه العراق ص70،

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