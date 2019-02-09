2019/02/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت القوات الأمنية العراقية تدمير أوكار ومقرات لتنظيم داعش جنوب مدينة الموصل، بإسناد جوي من الطيران الحربي.وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنه "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف قائد فرقة المشاة العشرين، نفذ أبطالنا عملية نوعية تم من خلالها تطهير الجزرة الوسطية لنهر دجلة في منطقة (الكنعوص) جنوب مدينة الموصل".وأوضح البيان أنه "بالتنسيق بين قيادة عمليات نينوى وصلاح الدين، باشرت قطعات فرقة المشاة العشرين وفوج سوات نينوى والفوج التكتيكي لعمليات صلاح الدين العملية بإسناد المدفعية وطيران الجيش والقوة الجوية، الذي وجه بضربات جوية دقيقة".وأضاف البيان أن العملية أدت إلى "تدمير الأوكار والمضافات الموجودة وقتل الإرهابيين الموجودين فيها".وتابع البيان أن "تلك العملية تأتي ضمن عمليات ملاحقة لخلايا تنظيم داعش الإرهابية النائمة، وأن قادةً أمنيين أكدوا استمرار ملاحقة الخلايا النائمة والقضاء عليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تُدمر مقرات لداعش جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تُدمر مقرات لداعش جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).