المالية تدعو ممثلي الوزارات لمراجعتها لاستلام نسخة من الموازنة بدءا من الاثنين المقبل

2019/02/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة المالية، السبت، ممثلي الوزارات لمراجعتها لاستلام نسخة من الموازنة بدءا من الاثنين المقبل.

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