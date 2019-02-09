بدء اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني

2019/02/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، لحسم عدد من القضايا المهمة.

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