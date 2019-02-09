اتفاق لتولي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن

2019/02/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الفتح فاضل عبد شنين، السبت، وجود اتفاقيات وتفاهمات بين تحالفه وكتلة سائرون حول تولي مستشار الامن الوطني فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للاجهزة الامنية.

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