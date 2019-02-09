عطاء: لم نبلغ باستبدال الفياض للداخلية لغاية الان

2019/02/09 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض، السبت، طرح اسم بديل عن رئيسها لتولي منصب وزارة الداخلية، مؤكدة عدم تبليغها باستبدال الفياض بشكل رسمي لغاية الان.وقال القيادي بالحركة زاهر العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استبدال فالح الفياض بمرشح آخر لمنصب وزير الداخلية من مهام رئيس الوزراء على اعتباره هو المعني بتشكيل الحكومة”.وأضاف العبادي، […]

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