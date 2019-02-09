الحكومة العراقية تنذر شركة نفطية صينية

2019/02/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أنذرت وزارة الصحة والبيئة شركة بتروجاينا الصينية العاملة في حقل حلفاية النفطي الواقع بمحافظة ميسان وذلك لعدم التزامها بتقرير الاثر البيئي الذي وضعته الوزارة من اجل حماية المواطن العراقي وبيئته من خطر التلوث.

وقال مدير بيئة ميسان سمير عبود في بيان اليوم، ان المديرية أبلغت شركة بتروجاينا العاملة في حقل حلفاية بضرورة ازالة المخالفات البيئية لما لها من اثار سلبية على البيئة والصحة العامة .

وبين ان "الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بزيارة ميدانية الى موقع الشركة العاملة في حقل الحلفاية النفطي للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني حيث لاحظ الفريق ان الشركة تقوم بتخزين المواد الكيمياوية بظروف غير ملائمة وغير مطابقة للمواصفات البيئية".

وأضاف عبود انه "تم رصد خزن هذه المواد في حاويات حديدية خالية من التهوية وعدم وجود مسافات بينها بالاضافة لوجود اجزاء منها مخزونة في الساحات ومغطاة بأغطية غير محكمة مما يعرضها للأمطار و التطاير بفعل الرياح و والذي يسبب بانتشارها في الاراضي القريبة منها مما له تأثيرات سلبية، مشيرا الى ان "هذا الانذار اتخذ وفق احكام المادة (33) اولا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009" .

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