الاحتلال يجبر مواطنا فلسطينيا على هدم منزله ومتجره في القدس

2019/02/09 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أجبرت بلدية الاحتلال الصهيوني، السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” عن المواطن أحمد محمود عبيدات بأن بلدية الاحتلال سلمته قرارًا بهدم منزله ومنشأته التجارية في جبل المكبر ذاتيًا، وأنه في حال عدم تنفيذ القرار […]

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