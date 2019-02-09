وزير التعليم:نعمل في إطار إستراتيجية الانفتاح على المؤسسات الحكومية بشأن الإفادة من الخبرات

2019/02/09 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت سعيها لدراسة وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها المجتمع عبر الاستفادة من الخبرات الأكاديمية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل في بيان ، إن القيادات الجامعية أمام مسؤولية كبيرة لتنفيذ برامج عمل عن الجودة والاعتمادية لتطوير المستوى الأكاديمي والبحث العلمي في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع التطور الموجود في نظيراتها بالعالم، والعمل على دخول الجامعات العراقية ضمن التصنيفات العالمية الرصينة.

وأشار إلى أن “الوزارة تعمل في إطار إستراتيجية الانفتاح على المؤسسات الحكومية بشأن توفير فرص الإفادة من الخبرات الأكاديمية في الجامعات لدراسة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المجتمع وإيجاد الحلول الناجحة لها”.

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