ميركل: تنظيم “داعش” لم يهزم بل تحول إلى قوة قتالية غير منظمة

2019/02/09 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن تنظيم ” داعش ” لم يُهزم بعد وإنما تحول إلى قوة قتالية غير منظمة بعدما خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.

وتخالف تصريحات ميركل، التي أدلت بها أثناء افتتاح مقر المخابرات الخارجية الألمانية (بي إن دي) في برلين،امس الجمعة، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التنظيم هُزم.

وقالت ميركل “من حسن الحظ أن ما يطلق عليه تنظيم ” داعش ” طُرد من معظم الأراضي لكن هذا لا يعني للأسف أنه اختفى..



إنه يتحول إلى قوة قتالية غير منظمة وهذا بالطبع تهديد حقيقي”.

وذكرت المستشارة الألمانية أن مراقبة الأوضاع في سوريا كانت إحدى أهم أولويات المخابرات الخارجية التي تشمل أيضا رصد تهديدات الأمن الإلكتروني والأخبار الكاذبة التي تهدف للتأثير على الانتخابات الديمقراطية.

وصرحت ميركل أيضا “أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق السلام في سوريا”.

جدير بالذكر أن ترامب قال يوم الأربعاء إنه يتوقع إعلانا رسميا بحلول مطلع الأسبوع المقبل بأن التحالف الذي يقاتل المتشددين استرد جميع الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها، وفي كانون الاول ديسمبر 2018 أكد ترامب في تغريدة أن التنظيم “هُزم”.

من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي يريد سحب قوات بلاده من سوريا بحلول نهاية أبريل، وهي خطة تثير قلق الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون من ظهور “داعش” مجددا في سوريا.

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