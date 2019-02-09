إنتر يحسم تجديد سكرينيار ويلغي الشرط الجزائي

2019/02/09 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتركشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن توصل إدارة فريق إنتر لاتفاق مع اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار من أجل تمديد تعاقده مع الجاري مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن التوقيع على التعاقد الجديد سيكون في وقت قريب للغاية حيث تبقت بعض التفاصيل البسيطة.

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وأكدت الصحيفة أن العقد الجديد سيكون حتى موسم 2022-2023 ولن يتضمن وجود شرطًا جزائيًا مثلما هو الوضع في العقد الحالي له.

وسيحصل سكرينيار على مبلغ مالي قيمته ثلاثة ملايين يورو في الموسم الواحد بدلًا من 1.7 يحصل عليها بمقتضى العقد الجاري له مع النيراتزوري.

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ويعد اللاعب مطلوبًا في أكثر من نادي كبير بقارة أوروبا يأتي على رأسهم كلًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، ليغلق إنتر باب رحيله أمامهم.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لصاحب الـ 23 عامًا ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 أي أنه يستطيع الرحيل من بعده بشكل مجاني وفي أي وقت خلاله عن طريق الشرط الجزائي.

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