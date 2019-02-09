صندوق النقد الدولي: مصدرو النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة 2014

2019/02/09 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم السبت إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014 وإن المستقبل غير مؤكد بشكل كبير على الرغم من النمو المتواضع.

واضافت لاجارد أمام مؤتمر في دبي "بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء على الرغم من الاصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج".وتابعت " هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33 في المئة في 2018“.وبينت إن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن ”التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية".انتهى

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