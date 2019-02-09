بوينج 747..  تجربة للإقامة في طائرة

2019/02/09 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شقت طائرة بوينج 747 طريقها -على متن ناقلة خاصة- إلى مكانها الأخير في حديقة فندق على حافة أمستردام.

وستستغرق الطائرة العملاقة، التي يبلغ وزنها 150 طنا، 5 أيام لتسير بضعة كيلومترات فقط في متن مقطورة ذاتية الدفع.

كانت الطائرة مملوكة في السابق لشركة الطيران الهولندية (كيه إل إم)، ويتم تحويلها إلى فرصة لتجربة الإقامة في بوينج 747 من قبل مالك الفندق، وهي شركة سياحة هولندية.

غادرت الطائرة مطار شيفول مساء الثلاثاء وسارت عبر المروج قبل التوقف.

تم سحبها الجمعة عبر جسر على طريق سريع رئيسي قبل إتمام التقدم البطيء عبر الطريق السريع أيه 9 في وقت مبكر السبت.

من المقرر أن تصل إلى فندقها الجديد صباح الأحد.

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