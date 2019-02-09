القواسمي: مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية

2019/02/09 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن أية محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، هي مجرد قفزة في الهواء، ومحاولة مكتوب عليها بالفشل المحتوم، وإن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث باسم الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير، وأننا لم ولن نخول أحدا بالحديث باسمنا.

وأكد القواسمي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة أمريكية- إسرائيلية، لتمرير صفقة العار، والترويج لأفكار لا يقبلها أو يتعاطى معها إلا كل خائن للقدس والأقصى والقيامة.

وأضاف أن أي لقاء عربي مع نتنياهو، أو أي تطبيع أيا كان شكله مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة طعنة للقدس ولشعبنا الفلسطيني وللدماء الفلسطينية النازفة، وهدية مجانية لتل أبيب، وتشجيع على احتلالها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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