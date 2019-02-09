2019/02/09 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نقش رئيس معهد الخليج لليمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد مع النائبة فيونا باتن آليات إطلاق سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي.جاء ذلك في زيارة قام بها الحديد ورئيسة لجنة الدراسات والتقارير في المعهد فاطمة يزبك إلى برلمان ولاية فكتوريا، وتباحث الطرفان في أساليب التعاون.النائبة فيونا باتن، وفي السياق اعتبرت في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤولة أمريكية تدعو الى اطلاق سراح البحريني حكيم العريبي alansaar.

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