2019/02/09 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..في ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ، قامت مرتزقة الكيان الخليفي بالاعتداء على المظاهر الدينية، ومزقت الإعلام والسواد في منطقة عالي.يذكر أن مسلسل الاعتداء على المظاهر الدينية متواصل في البحرين، حيث يقوم النظام بشكل متكرر في التضييق على الحريات الدينية واستهداف المظاهر العاشورائية التي يحييها المواطنون كل عام، وبدأ هذا المسلسل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)..



مرتزقة العدو الخليفي تقمع المظاهر الدينية في البحرين alansaar.

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