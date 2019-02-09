الجبير: لا علاقة لولي العهد بقضية خاشقجي

2019/02/09 | 12:30

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جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير رفض الرياض لأي فرضيات تشير إلى وقوف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وراء قتل جمال خاشقجي مؤكدا التزام قضاء المملكة بمحاسبة القتلة

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن التقرير الأممي حول خاشقجي يتطابق مع استنتاجات بلاده داعيا المنظمة العالمية لفتح تحقيق شامل في القضية..

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