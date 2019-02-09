وزير التعليم العالي يأمر بتكريم الطالبة مينا رغيد الاولى على جامعة الموصل

2019/02/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ويوعز بإستعادة حقها في التعيين اصدر وزير التعليم العالي

الدكتور قصي السهيل امراً بتكريم الطالبة مينا رغيد الاولى على جامعة

الموصل ، موعزا باستعادة حقها في التعيين رغم اعتراض وزارة الصحة على

التعيين".



وذكر بيان لوزارة التعليم " أيمانا بحجم وطبيعة المسؤولية

التي تنهض بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من رعاية أسرها

التدريسية وأبنائها الطلبة وإدامة زخم احتضانهم والحفاظ على حقوقهم

وتوفير كامل السبل لديمومة مسيرهم في المشوار البحثي والأكاديمي ، وجه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل بتعيين مينا

رغيد خريجة كلية الاداب / قسم اللغة العربية الأولى على جامعة الموصل

للعام الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١٨.



وشدد الوزير على ضرورة الالتفات إلى طبيعة

الظروف التي يمر بها طلبة المحافظات المحررة ومنها مدينة الموصل

وتوفير المستلزمات الضرورية التي تؤمن الإفادة من الطاقات العلمية

للطلبة المتفوقين سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وكان وزير التعليم

العالي قد اطلع على مناشدة الخريجة المتفوقة مينا رغيد وهي تطالب فيها

الحفاظ بحقها في التعيين على ملاك جامعة الموصل كونها من المكفوفين

وقد اعترضت اللجنة الطبية في وزارة الصحة على تعيينها ورغم ذلك امر

الدكتور السهيل باعادة تعيينها وحل الاشكال الحاصل مع وزارة الصحة

نتيجة اعتراضهم على قرار التعيين".



يذكر ان الشابة الخريجة مينا رغيد،

من أبناء الديانة المسيحية في نينوى، لـمدة 4 أعوام وهي الأولى على

جامعة الموصل، رغم معاناة النزوح والتهجير، إضافة إلى أنها مكفوفة

البصر ، وتفاجأت يوم أمس بإلغاء أمر تعيينها، من قبل لجنةٍ طبية في

وزارة التعليم العالي، لكونها فاقدة البصر".

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