المنافذ تسجل ضبط 129 مخالفة بينها القبض على 36 مطلوبا وإيقاف تهريب مخدرات

2019/02/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر "كانون الثاني 2019" حيث بلغت (129) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد(12) مع مخالفة

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