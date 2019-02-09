2019/02/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، كمية الأمطار التي سقطت في مناطق متفرقة من البلاد ليلة أمس.

وبحسب جدول نشرته الهيئة واطلعت "العهد نيوز، عليه فأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على كميات الأمطار التي سقطت في البلاد ليلة أمس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على كميات الأمطار التي سقطت في البلاد ليلة أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).