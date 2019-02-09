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المالية تدعو الوزارات لاستلام نسخة من موازنة 2019

العراقاقتصاد

المالية تدعو الوزارات لاستلام نسخة من موازنة 2019

السبت 9 فبراير 2019 - 12:07

وزارة المالية

دعت وزارة المالية، اليوم السبت، الوزارات وممثلي المحافظات لاستلام نسخة من موازنة 2019.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه انها "تدعو وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، ممثلي الوزارات، والمحافظات ومجالسها، والجهات غير مرتبطة بوزارة، مراجعة وزارة المالية لإستلام نسخة من قانون الموازنه المعدل والمصادق عليه، وتعليمات تنفيذ القانون من دائرة الموازنه، بدءا من يوم الاثنين القادم والأيام التي تليه من الأسبوع".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق، على قانون الموازنة المالية لعام 2019، وفيما أشاد بـ"الجهود التي اسهمت في اعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او بمجلس النواب"، فقد أكد "ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار"انتهى .



م ك

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