نائب يكشف عن محاولات أميركية لتنشيط “النقشبندية” و”انصار الدين” في محافظتين

2019/02/09 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن تحالف البناء محمد كريم, السبت, من وجود محاولات أميركيى لتنشيط جماعات “النقشبندية” و”حراس الدين” وبقايا حزب البعث المنحل في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، متهما الأميركيين بمحاولة تكبيل الجهد الاستخباري والامني من التحرك.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عودة نشاط الخلايا النائمة لداعش والنقشبندية وانصار الدين وبقايا تنظيم البعث في محافظتي […]

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